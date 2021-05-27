Диетологи назвали продукты, которые помогают сбросить вес

Американские диетологи рассказали какие продукты помогают сбросить вес.

По словам диетолога Лорен Хьюберт, при похудении могут быть полезны бобовые культуры — бобы, чечевица, нут и другие, сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Роксана Эсани посоветовала употреблять авокадо.

Нью-йоркский диетолог Кери Ганс рекомендует худеющим есть клубнику, так как в этой ягоде содержатся флавоноиды, которые помогают поддерживать здоровый вес.

Кроме того, диетологи посоветовали худеющим употреблять сывороточный протеин, чай, яйца, пасту, грецкие орехи, арахис, фисташки и йогурт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому красное мясо в повседневном меню лучше свести к минимуму.