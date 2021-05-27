В Ленобласти еще 94 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 94 человек заразились коронавирусом
При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 94 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 27 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 878 случая заболевания. При этом выздоровели 41 556 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 836 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3105 человек. Третье место у Подмосковья — 735 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.

COVID-19 коронавирус ленобласть


 

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