«Олимпийский штамм» и смертельно опасная вакцина: последние новости о COVID-19 в России и мире

Число новых зараженных коронавирусом продолжает исчисляться десятками тысяч. Темы вакцинации при этом в России оставляют желать лучшего.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире новый вирус только за сутки подхватили 676 тыс. человек. С начала пандемии инфицировано было 168 594 043 человека.

Между тем, японские врачи предупредили о новой угрозе – там считают, что проведение Олимпиады в Токио может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта COVID-19.

В мире уверены в том, что нового всплеска можно будет избежать третей волны.

В Кремле сообщили, что правительство страны продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от коронавируса. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, государство создало структуру для вакцинации и теперь вопрос только в инициативе граждан.

В России же ход прививочной кампании идет пока не так активно. Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что только около 10% россиян привиты от коронавируса.

К слову, власти тайского курортного города Паттайя с 1 октября намерены отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов. Так что россияне, прошедшие вакцинацию, смогут отправиться в Таиланд.

Лучшее время для вакцинации назвал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сделать прививку от коронавирусной инфекции рекомендуется перед летним сезоном отпусков.

Немецкие врачи, тем временем, установили связь вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson с тромбозом. По данным специалистов из университета Гете во Франкфурте, случаи тромбоза связаны с аденовирусными векторами, которые используют оба препарата для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм.

Отметим, что ранее стало известно об очередном летальном случае. Ведущая радио «Би-би-си» Лиза Шоу скончалась после того, как сделала прививку от коронавируса. Ей ввели препарат британо-шведской компании AstraZeneca.