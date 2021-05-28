Утром в пятницу в Петербурге собрались 4-балльные пробки

В последний день рабочей недели в Северной столице собрались четырехбалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в пятницу, 28 мая, к 9:00 ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла. Загруженность не спадет до 15:00, после пробки вырастут до 5 баллов.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Суворовском проспекте, Садовой улице и Обводном канале. Машины также скопились на Богатырском проспекте и проспекте Энгельса, «встала» Политехническая улица.

Кроме того, пробки наблюдаются на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, Народной улице, проспекте Большевиков, Пулковском и Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в пятницу ожидаются дожди и +17 градусов.