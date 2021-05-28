В Петербурге в пятницу ожидаются дожди и +17 градусов

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 28 мая, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +15…+17 градусов, в Ленобласти потеплеет до +18. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ожидаются дожди с грозами и тепло.