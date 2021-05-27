В Ленобласти в пятницу ожидаются дожди с грозами и до +20 градусов

В пятницу, 28 мая, в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди.

Завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, 28 мая. Температура воздуха ночью +5…+10, днем потеплеет до +20 градусов.

Как сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует юго-западный, западный ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, днем до 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Ночью и днем регион местами накроют ливни и грозы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге снова ожидаются ливни и грозы.