В пятницу в Петербурге снова ожидаются ливни и грозы

Северную столицу не покидают дожди. Завтра горожан снова настигнут осадки и грозы.
В пятницу, 28 мая, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе будет порывистым.
Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в темное время суток температура воздуха составит +8 градусов, а днем потеплеет до +15…+17.
Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Спасатели призвали прохожих и автомобилистов соблюдать особую осторожность.