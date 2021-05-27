В пятницу в Петербурге снова ожидаются ливни и грозы

Северную столицу не покидают дожди. Завтра горожан снова настигнут осадки и грозы.

В пятницу, 28 мая, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе будет порывистым.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в темное время суток температура воздуха составит +8 градусов, а днем потеплеет до +15…+17.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Спасатели призвали прохожих и автомобилистов соблюдать особую осторожность.