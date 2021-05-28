Дворцовый мост в ночь на 29 мая разведут на час раньше под симфонический оркестр

Дворцовый мост в ночь на 29 мая разведут на час раньше под симфонический оркестр
Дворцовый мост разведут под симфонический оркестр. Фото: gov.spb.ru

В ночь на субботу, 29 мая, Дворцовый мост Петербурга разведут на час раньше.

В честь 318-летней годовщины со дня основания города Дворцовый мост разведут ровно в 00:00 под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония».

Как сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, график разводки остальных переправ Петербурга не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в День города выстрел из пушки дала 94-летняя участница ВОВ Екатерина Федоровна Горбачева. Она еще 16-летней девушкой смогли выбраться из блокадного Ленинграда по Дороге жизни на фронт.

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