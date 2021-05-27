В Петербурге в День города выстрел из пушки дала 94-летняя участница ВОВ

В Петербурге в День города выстрел из пушки дала 94-летняя участница ВОВ
Ветеран ВОВ дала полуденный выстрел из пушки в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице в День города традиционный полуденный выстрел из пушки дала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Федоровна Горбачева.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга у градоначальника Александра Беглова состоялась встреча с семьями ветеранов, которые участвовали в акции #мой_герой.

Напомним, что данная акция началась в социальных сетях перед Днем Победы по желанию главы города.

В рамках мероприятия было предложено рассказать о жизни родных, которые прошли Великую Отечественную войну.

Так, некоторые семьи ветеранов – участников акции #мой_герой были приглашены на встречу с губернатором в День города. При этом, право дать полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости было отдано Екатерине Федоровне Горбачевой.

Она еще 16-летней девушкой смогли выбраться из блокадного Ленинграда по Дороге жизни на фронт. Там она стала связисткой, а также оказывала помощь медсестрам по спасению раненых солдат. Отмечается, что женщине в этом году ей исполнится 95 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прогремел выстрел из пушки: туристический сезон объявили открытым.

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