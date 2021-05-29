«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд».

Матч прошел в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Вегаса» хет-трик оформил Маттиас Янмарк. Заброшенными шайбами отметились Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе «Миннесоты» отличились Зак Паризе и Кирилл Капризов.

Отметим, что «Миннесота» впервые в истории клуба потерпела поражение в решающем матче серии плей-офф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.