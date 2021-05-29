В Ленобласти охотник случайно выстрелил в жену

Женщина не стала подавать заявление в полицию, так как произошел несчастный случай.

В Ленинградской области вечером 28 мая госпитализировали женщину с огнестрельным ранением. Она получила его в результате несчастного случая. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Волосовском районе в деревне Черное. Там мужчина собирался на охоту и решил пристреливать ружье. В какой-то момент раздался выстрел и супруга охотника почувствовать резкую боль в области голени левой ноги.

Супруги вызвали медиков, у которых появились вопросы о случившемся. Женщина заверила, что не хочет писать заявление, так как произошел несчастный случай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в Лодейном поле. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).