Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

Жителей России этим летом ожидает единственная короткая рабочая неделя. Всего четыре рабочих дня ждет россиян в третью неделю июня.

Короткая рабочая неделя в июне связана с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому в этом году выходной решили перенести на понедельник, 14 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд.

Следующая короткая рабочая неделя ожидается в ноябре — нерабочими будут дни с 4 по 7 число. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

Последний раз россияне отдыхали на длинных выходных в начале мая. 1 мая отмечался Праздник Весны и Труда, а 9 мая — День Победы. По указу президента Владимира Путина дни между майскими праздниками стали нерабочими.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтруд готов обсудить переход на четырехдневку.