Минтруд готов обсудить переход на четырехдневку

Минтруд готов обсудить переход на четырехдневку
Идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю может быть рассмотрена Минтрудом. Фото: pixabay.com

В Министерстве труда России готовы рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал глава министерства Антон Котяков.

Об одобрении этой идеи, предложенной Международной организацией труда, российское министерство пока не говорит. Котяков отказался высказывать свое мнение по этой инициативе.

Как сообщили «РИА Новости», глава ведомства также попросил не расценивать слова о готовности рассмотреть предложение как «потенциальное согласие» министерства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев предлагал поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей. Он считает, что при таком графике ни в коем случае не должны упасть размеры зарплат и производительность труда. Также нельзя допустить безработицы.

Также выяснилось, что почти половина россиян не против перейти на четырехдневку. 70% опрошенных граждан считают четырехдневную рабочую неделю нормой, так как успели бы выполнить пятидневный план за четыре дня.

минтруд Россия четырехдневка


 

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