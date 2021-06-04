На ПМЭФ подписано крупнейшее соглашение на 868 млрд рублей

В Северной столице идет второй день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого Ленинградская область продолжает собирать инвестиции в проекты.

4 июня подписано самое крупное соглашение для региона на данном мероприятии. Объем инвестиций в строительство газохимического комплекса в Усть-Луге составит 868 млрд рублей.

Кроме того, подписано соглашение с Москвой о том, чтобы продвигать транспортную карту «Тройка» в Ленобласти.

Также 47 регион будет с «Роснано» реализовывать проект по созданию углеродно-свободной зоны.

Еще было подписано соглашение с «РЖД Инвест», Петербургом и Калининградской областью о развитии яхтенного туризма и парусного спорта. В данном случае объем инвестиций достиг 10 млрд рублей.

Помимо этого подписан документ с компанией «НОВАТЭК о выполнении социальных проектов в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.