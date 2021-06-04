В аэропорту Пулково в пятницу задержали три рейса

В пятницу, 4 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают три самолета.

Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Уфы, Ханты-Мансийска и Новосибирска.

По данным Пулково, первым задерживается рейс UTR7102 до Уфы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 21:00, однако время вылета сдвинули на 21:40.

Далее с опозданием вылетит рейс 7R 297 до Ханты-Мансийска. Туда полетит самолет авиакомпании «РусЛайн». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 21:50. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 22:15.

Также задерживают рейс S7 5008 до Новосибирска. Его обслуживает авиакомпания S7. Самолет должен был улететь в 23:00, но теперь вылет назначен на 23:30.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург и Катар договорились о расширении маршрутной сети Пулково.