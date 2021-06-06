В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 25 тысяч человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 25 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошел 25 671 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 6 894 раза. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для проведения Петербургского международного экономического форума сделали 52 тысячи тестов на COVID-19, положительными оказались около 500 (1%). Всего на ПМЭФ в Северную столицу приехали 13 тысяч участников, но число всех тестов учитывает весь персонал.

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