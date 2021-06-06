В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 25 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошел 25 671 человек.
Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 6 894 раза. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.
Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для проведения Петербургского международного экономического форума сделали 52 тысячи тестов на COVID-19, положительными оказались около 500 (1%). Всего на ПМЭФ в Северную столицу приехали 13 тысяч участников, но число всех тестов учитывает весь персонал.