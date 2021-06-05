За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус

За время работы ПМЭФ выполнено более 50 тысяч тестов на коронавирус
Всего на ПМЭФ в Северную столицу приехали 13 тысяч участников, но число всех тестов учитывает весь персонал. Фото: unsplash

Для проведения Петербургского международного экономического форума сделали 52 тысячи тестов на COVID-19, положительными оказались около 500 (1%).

Об этом сообщил заместитель председателя оргкомитета форума Антон Кобяков, заявляет «Российская газета». Всего на ПМЭФ в Северную столицу приехали 13 тысяч участников, но число всех тестов учитывает весь персонал. Получение такого опыта зампредседателя назвал «ключевым достижением форума».

Кобяков отметил, что Россия организовала единственное в мире мероприятие такого уровня, которое состоялось в условиях COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали рекордное с марта число заболевших коронавирусом. В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали 857 случаев заражения коронавирусом. Скончались из-за болезни 41 человек.

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