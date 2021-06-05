В Петербурге зафиксировали рекордное с марта число заболевших коронавирусом

В Петербурге зафиксировали рекордное с марта число заболевших коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

За сутки коронавирус выявили у 857 пациентов.

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировали 857 случаев заражения коронавирусом. Скончались из-за болезни 41 человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что это – рекордное с марта число заболевших, так что можно говорить об ухудшении эпидемиологической обстановки. Сутками ранее было 834 заболевших и 37 летальных исходов. Напоминаем, что все в России за сутки заболели более 9,1 тысяч человек в 83 регионах. На первом месте по количеству зараженных оказалась Москва, Петербург – на втором, а Московская область – на третьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки провели более 27 тысяч тестов на коронавирус.

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