Спасатели потушили пожар в заброшенном доме на Большой Пушкарской

Спасатели локализовали возгорание в заброшенном доме на Большой Пушкарской, 6.

Сообщение о возгорании поступило в 12:24. Пожар произошел в четырехэтажном нежилом доме на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 26 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Справиться с огнем удалось в 13:26.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры.