В Сеть попало откровенное фото победительницы «Холостяка»

В Сеть попало откровенное фото победительницы «Холостяка»
Сафарова увеличила грудь при помощи пластического хирурга. Фото: скриншот Instagram

На ней видно, что размер груди девушки значительно изменился благодаря услугам пластического хирурга.

В Сети обсуждают откровенное фото Екатерины Сафаровой – новой девушки рэпера Тимати, которая победила на шоу «Холостяк». Снимком поделился фотограф из Барселоны, он был сделан в 2016 году.

Сафарова на фотографии демонстрирует дерзкую позу – ее белый пиджак слегка приоткрывает голую грудь девушки. Судя по всему, Сафарова увеличивала грудь у пластического хирурга, потому что разница налицо. Пользователи тут же вспомнили, что и сама девушка говорила об операции в одном из эпизодов «Холостяка».

Фигура Сафаровой в целом претерпела изменения, но тут, скорее всего, помог спорт. Поклонники Тимати отметили, что в целом девушка ни в чем не уступает бывшим супругам рэпера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк».

екатерина сафарова тимати холостяк


 

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