На Васильевском острове мужчина избил приятеля молотком для отбивки мяса

На Васильевском острове мужчина избил приятеля молотком для отбивки мяса
Мужчина ударил собутыльника молотком для отбивки мяса. Фото: скриншот ВКонтакте/ "Дорожный инспектор"

Инспекторы ДПС и наряд полиции решили бытовой конфликт в Василеостровском районе. В отдел доставили петербуржца с молотком для отбивки мяса.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», накануне вечером очевидцы вызвали полицию в дома №35 по улице Кораблестроителей. Они заявили, что на 10-м этаже находится мужчина с разбитой топором головой.

На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что 38-летний пострадавший получил по голове молотком для отбивки мяса. А ударил его 37-летний знакомый. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Мужчина ударил собутыльника молотком для отбивки мяса. Фото: скриншот «Дорожный инспектор»

«Разумеется, пострадавший и нападавший выпивали и не смогли договориться по вопросам тонкой душевной организации», — отмечается в сообщении.

При задержании злоумышленник оказывал сопротивление. Ему пыталась помочь его пес породы хаски. Полиции пришлось применить перцовый газ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водители подрались за место на мойке самообслуживания в Петербурге.

Василеостровский район драка молоток новости СПб


 

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