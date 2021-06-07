23-летний парень у себя дома уместил 333 пакета с наркотиками

В Петербурге в Красносельском районе задержали парня подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

Как стало известно Gazeta.SPb 4 июня около 13:30 после оперативно-розыскных мероприятий правоохранители по улице Адмирала Трибуца задержали 23-летнего неработающего молодого человека, который создал в Сети магазин, через который реализовывал наркотики.

У подозреваемого дома провели обыск, в результате которого было обнаружено и изъято 333 прозрачных полимерных пакета с красно-белыми капсулами, упаковочный материал и двое электронных весов.

Изучив интернет — магазин молодого «предпринимателя» удалось установить месторасположение 61 тайника с наркотиками в Петербурге.

В данный момент во Фрунзенском районе обнаружили три тайника-закладки.

Сообщается, что по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств с использованием ИТТ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «Мерседес» 22-летнего парня хранил много тайн: в двери, багажнике были припрятаны наркотики.