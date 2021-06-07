Нападение с молотком для мяса и поджог мигранта на даче: чудовищная жестокость жителей Петербурга

Нападение с молотком для мяса и поджог мигранта на даче: чудовищная жестокость жителей Петербурга
Мужчина ударил собутыльника молотком для отбивки мяса. Фото: скриншот ВКонтакте/ "Дорожный инспектор"

Минувшей ночью, 6 июня, инспекторам ДПС пришлось немного расширить перечень своих обязанностей и отправиться по вызову на Васильевский остров, где произошел серьезный бытовой конфликт. И, как выяснилось, ссора могла иметь куда более печальные последствия, не вмешайся правоохранители. Виной всему — невоздержанность в употреблении спиртного.

Полицию вызвали жители одного из домов на улице Кораблестроителей около десяти часов вечера. Они рассказали, что на десятом этаже дома находится 37-летний мужчина с разбитой головой. К месту происшествия незамедлительно прибыли инспекторы ДПС вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Стражи порядка задержали петербуржца, напавшего на соседа. Им оказался 37-летний мужчина, который активно сопротивлялся действиям полицейских. Кроме того, в квартире с ним живет, судя по всему, очень преданный и любящий пес породы хаски. Он так яростно защищал хозяина от незнакомцев, что правоохранителям пришлось воспользоваться перцовым баллончиком, чтобы усмирить собаку. Кстати, жители Северной столицы, комментируя произошедшее в социальных сетях, активно жалели пострадавшего песика. Обоим участникам конфликта сочувствия, однако, не досталось.

Орудие преступления. Фото: скриншот ВКонтакте/ Дорожный инспектор

Впоследствии в полиции установили, что ссора между мужчинами произошла на бытовой почве: приятели распивали спиртные напитки, а затем поспорили по «вопросам тонкой душевной организации». В итоге хозяин квартиры схватил кухонный молоток для отбивки мяса и избил им оппонента. Теперь агрессивному петербуржцу грозит уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ).

Куда более жестокий случай произошел в частном доме под Петербургом. И там, однако, причиной стало злоупотребление алкоголем.

Утром воскресенья, 6 июня, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 42-летнего гражданина Узбекистана. У мужчины выявили ожоги головы, рук и ног, резаную рану на шею. Кроме того, у пострадавшего отсутствовал кусочек уха.

Пациент рассказал врачам, что приехал в Северную столицу около десяти дней назад из Москвы, чтобы подработать. Его наняли на строительство дома в поселке Александровская в Пушкинском районе. Вместе с мужчиной на стройке оказались еще несколько мигрантов. В ночь на 6 июня рабочие выпивали, а затем повздорили, после чего пострадавшего, по его словам, облили бензином и подожгли.

В таком состоянии строитель добрался до Киевского шоссе, где силы покинули его. К счастью, лежащего на обочине трассы мужчину заметил таксист. Водитель не очень хорошо знал город, поэтому отвез незнакомца в ближайший травмпункт, уже оттуда его транспортировали в НИИ скорой помощи. О текущем состоянии мигранта пока ничего неизвестно.

Узнав о происшествии, врачи тут же уведомили полицию. Стражи порядка оперативно вычислили место, где было совершено преступление — во время обыска там обнаружили и изъяли несколько лезвий ножа и одежду, испачканную пятнами крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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