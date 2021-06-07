Британских солдат высадили из поезда у российско-эстонской границы за пьянство

На нескромное поведение военных пожаловались люди, ехавшие в поезде. Фото: Baltphoto

На нескромное поведение военных пожаловались люди, ехавшие в поезде. Фото: Baltphoto

Шестеро британских солдат сегодня задержала полиция и сняла с поезда в городе Йыгева возле эстонско-российской границы за пьянство и нарушения общественного порядка.

Происшествие случилось на кануне, сообщает The Mirror. На нескромное поведение военных пожаловались люди, ехавшие в поезде. Полицию вызвали после того, как проводники несколько раз сделали замечание солдатам. Пассажиры утверждают, что военные были пьяны.

Их высадили и передали военной полиции НАТО. Британским солдатам грозит дисциплинарное наказание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае под поезд попали девять человек. Работники на железнодорожных путях попали под поезд пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).