Во вторник в Петербурге ожидается до +25 градусов

Дождей в этот день не будет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дождей в этот день не будет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жителей Северной столицы продолжит радовать теплая погода. Во вторник, 8 июня, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.

Предстоящей ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов. В дневное время воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует с северо-востока, востока слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 8 июня ожидаются грозы и до +27 градусов. Ветер подует северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.