В Ленобласти 8 июня ожидаются грозы и до +27 градусов

В Ленобласти 8 июня ожидаются грозы и до +27 градусов
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Во вторник, 8 июня, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

Завтра в отдельных районах ожидаются ливневой дождь и грозы. В ночные часы столбик термометра покажет 11 — 16 градусов тепла. Днем потеплеет до 22 — 27.

Как сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника начнет ухудшаться погода. В город придут дожди, так что петербуржцам и туристам стоит взять с собой зонты.

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