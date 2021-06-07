В Ленобласти 8 июня ожидаются грозы и до +27 градусов

Во вторник, 8 июня, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

Завтра в отдельных районах ожидаются ливневой дождь и грозы. В ночные часы столбик термометра покажет 11 — 16 градусов тепла. Днем потеплеет до 22 — 27.

Как сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника начнет ухудшаться погода. В город придут дожди, так что петербуржцам и туристам стоит взять с собой зонты.