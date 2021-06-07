Власти Петербурга намерены построить восемь станций метро за шесть лет

Власти Северной столицы намерены построить восемь станций метро за шесть лет. Такое заявление сделал вице-губернатор города Максим Соколов.

По его словам, с 2022 года строительство новых станций будет активно финансироваться и из городского, и из федерального бюджета. Новые вложения должны существенно ускорить строительные работы.

Соколов отметил в эфире «Открытой студии» на канале 78, что сроки работ напрямую зависят от финансирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция метро «Зенит» начнет работать 10 июня.

Данную станцию уже пробовали открывать, однако только в тестовом режиме. Так, 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.