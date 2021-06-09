На Большом проспекте полыхала вентиляция на фасаде

На Большом проспекте полыхала вентиляция на фасаде
Пожар на Большом проспекте П.С. ликвидировали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Северной столице в Петроградском районе случилось чрезвычайное происшествие — загорелась вентиляция дома.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в Петроградском районе 9 июня в 00:47 стало известно, что на по адресу: Большой проспект, дома 35 пожар.

Оказалось, что загорелась вентиляция по фасаду трехэтажного здания. Уже через час пожар удалось ликвидировать, к 01:41.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций пять единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в заброшенном доме на Большой Пушкарской случился пожар. С огнем удалось справиться всего за 15 минут.

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