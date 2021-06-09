В рязанской больнице пожар начался из-за аппаратов ИВЛ

В рязанской больнице пожар начался из-за аппаратов ИВЛ
Из-за аппарата ИВЛ в Рязани мог начаться пожар. Фото: Baltphoto

В Рязани в больнице произошел пожар, в результате которого погибло три человека. При этом, одной из основных причин указывается возгорание аппарата ИВЛ.

В клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани по одной из версий пожар произошел в связи с большой нагрузкой на проводку аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в полиции ТАСС объявили об этой же причине. Однако говорить с полной уверенностью в данный момент нельзя.

Также, через некоторое время версию с аппаратами ИВЛ подтвердил градоначальник Рязанской области Николай Любимов.

Известно, что информацию о пожаре сообщили в Министерство чрезвычайных ситуаций в 4:00. Пожар был ликвидировали в 4:19. При этом из больницы пришлось эвакуировать 37 человек. В результате происшествия погибло три человека, а пострадали, по предварительным данным, семь или восемь людей.

В правительстве Рязанской области уточняют, что погибли люди от отравления угарным газом. Среди пострадавших есть одна медицинская сестра.

Сообщается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторжности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в коммуналке госпитализировали четыре человека.

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