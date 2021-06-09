Эксперты назвали наиболее востребованную новую профессию

Теледоктор может зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

Теледоктор может зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

В 2021 году большим спросом пользовались врачи телемедицины.

Аналитики рассказали о наиболее востребованной новой профессии в 2021 году. Первое место в рейтинге заняла специальность врача телемедицины. Об этом сегодня, 9 июня, пишет РИА Новости.

Спрос на теледоктора вырос примерно в пять раз, а интерес к специалистам терапевтического и педиатрического профиля – почти в десять раз. Сегодня такие врачи могут заработать до 130 тысяч рублей в месяц. Также вырос спрос на специалистов в сфере экологии, навигации, робототехники и строительства в условиях Арктики.

Работодатели в том числе, как и всегда, заинтересованы в IT-специалистах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые уважаемые профессии. На первом месте специальность врача — такого мнения придерживаются 59% опрошенных.