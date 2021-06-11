Около 40% туристов перебронировали туры в Турцию на отдых в России

Около 40% российских туристов, собиравшихся в Турцию, перебронировались на российские туры. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Россия 15 апреля прекратила авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. По словам главы РСТ, к этому времени россияне забронировали 560 тыс. туров в эту страну.

Как сообщил «Интерфакс», Игнатьев отметил, что 60% туристов пока перенесли поездки в Турцию на более дальние даты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения.