Около 40% туристов перебронировали туры в Турцию на отдых в России

Около 40% туристов перебронировали туры в Турцию на отдых в России
Россия 15 апреля прекратила авиасообщение с Турцией. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Около 40% российских туристов, собиравшихся в Турцию, перебронировались на российские туры. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Россия 15 апреля прекратила авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. По словам главы РСТ, к этому времени россияне забронировали 560 тыс. туров в эту страну.

Как сообщил «Интерфакс», Игнатьев отметил, что 60% туристов пока перенесли поездки в Турцию на более дальние даты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции назвали позитивными переговоры с Россией по возобновлению авиасообщения.

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