В субботу в Пулково задержали два внутренних рейса

В субботу в Пулково задержали два внутренних рейса
В аэропорт Пулково задержаны два рейса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня в субботу, 12 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с опозданием отправиться рейс до Архангельска 5N 150 Smartavia вылетит позже. Изначально самолет должен был подняться в небо в 04:15.

Затем , с задержкой вылетит рейс U6 547 до Сочи. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 06:30 , однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанному в Пулково майору полиции избрали меру пресечения.

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