В субботу в Петербурге ожидаются дожди с грозами и до +24 градусов

В субботу в Петербурге ожидаются дожди с грозами и до +24 градусов
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в первый выходной после окончания трудовой недели ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с грозой. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 12 июня, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с северо-запада циклон. Температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов, в Ленобласти ожидается потепление до +25.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали два рейса. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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