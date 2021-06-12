В аэропорту Пулково 12 июня задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково 12 июня задержали четыре рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 12 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ургенча, Калининграда, Москвы и Симферополя. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, первым задерживается рейс HU 3716 до узбекистанского города Ургенч. Рейс обслуживает авиакомпания Uzbekistan Airways. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:45, однако время вылета сдвинули на 14:45.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 391 до Калининграда. Туда полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:45. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 13:05.

Также задерживают рейс UT 370 до Москвы. Его обслуживает авиакомпания «ЮТэйр». Самолет должен был улететь в 12:55, но теперь вылет назначен на 13:20.

Следом задерживается рейс U6 511 «Уральских авиалиний» до Симферополя. Отправление перенесли с 13:45 на 17:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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