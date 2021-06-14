В Пулково задержали два рейса в понедельник

В Пулково задержали два рейса в понедельник
В Пулково задержали два рейса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейсы в Душанбе и Сочи. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. Так, с опозданием отправился рейс SZ 204. Изначально самолет авиакомпании «Сомон Эйр» должен был отправиться в Душанбе в 00:30, но вылет перенесли на 9:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, далее с опозданием вылетит рейс U6 547 до Сочи. Туда полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 5:55. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 9:45.

Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 июня в Пулково задержали четыре рейса.

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