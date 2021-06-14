Долина показала борющегося с раком Розенбаума

Долина показала борющегося с раком Розенбаума
Лариса Долина поделилась фото с Александром Розенбаумом. Фото: скриншот instagram

Певица Лариса Долина поделилась совместным фото со своим коллегой Александром Розенбаумом, который, предположительно, борется с онкологическим заболеванием.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке 69-летний народный артист России выглядит заметно постаревшим. Долина отметила, что Розенбаум — ее давний друг.

Поклонники артистки обратили внимание, что Розенбаум сильно похудел и выглядит больным.

Долина также отметила, что сейчас музыкант работает над их совместной работой, которую он решил создать в честь своего юбилея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Розенбаум возглавил общественный совет при УФСИН Петербурга.

александр розенбаум Лариса Долина


 

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