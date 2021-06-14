В понедельник в Петербурге будет тепло и сухо

В понедельник в Петербурге будет тепло и сухо
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Петербурге температурные показатели окажутся на 1-2° выше климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 14 июня, на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с юго-запада, он будет рассеивать облака и оградит регион от дождей.

Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, в Ленобласти потеплеет до +19…+24. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Ленобласти о ливнях и грозах 14 июня. Местами порывы ветра будут достигать до 15-18 метров в секунду.

михаил леус новости СПб погода


 

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