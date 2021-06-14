Спасатели предупредили жителей Ленобласти о ливнях и грозах 14 июня

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области, что на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по 47-му региону.

В воскресенье в Ленобласти было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 14 июня, дожди с грозами продолжат идти.

Во вторник, 15 июня, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами порывы ветра составят 15-18 м/с.

С 14 по 16 июня на всей территории Ленинградской области установлен 1-2 класс, местами 3 класс пожароопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики скорректировали прогноз погоды в Петербурге: он улучшился, но дождя не миновать. Известно, что воздух прогреется до плюс 23 градусов.