Для посетителей фан-зоны на Конюшенной дополнительно закупили 100 тыс. масок

Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

На Конюшенной площади усилят меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов Евро-2020.

Волонтёры каждые десять минут будут напоминать гостям фестиваля о необходимости носить маски. Для посетителей фан-зоны дополнительно закупят 100 тысяч масок.

«Маски также можно попросить у волонтеров и на информационных стойках», — сообщили организаторы.

Кроме того, с 17 июня в Футбольной деревне на Конюшенной приостановят работу фуд-корты, продаваться будут только напитки.

Болельщикам придется соблюдать требования безопасности в связи с пандемией. Фанаты должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. У них также проверят температуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победителя матча между сборными Польши и Словакии на чемпионате Европы по футболу. Матч пройдет сегодня, 14 июня.