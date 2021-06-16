В России коронавирусом заболели 13,3 тысяч человек за сутки

В России коронавирусом заболели 13,3 тысяч человек за сутки
Коронавирус в России продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

В России за минувшие сутки выявили 13 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в среду, 16 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 5 249 990 человек, зафиксировано более 127 тыс. летальных исходов.

Россия по числу заболевших занимает шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Также gazeta.spb.ru писала, что доктор Александр Мясников предсказал третью волну коронавируса в ноябре.

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