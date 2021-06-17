Обязательная вакцинация и пик пандемии: последнее о COVID-19 в России и мире

Пока каждый день в мире коронавирусом заболевают тысячи человек, в России начали обсуждать введение обязательной вакцинации населения.

По последним данным, в мире с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подтвердили в 176 673 749 случаях. При этом успешно побороть заболевание смогли 161 938 866 пациентов, 3 821 220 – скончались.

Российские специалисты решили подсчитать, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом. Ученые пришли к выводу, что максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня — до 25 тыс. в сутки. Уже в августе число новых заражений может составить половину от пикового значения.

Медики по-прежнему считают, что самый эффективный способ остановить пандемию коронавируса – добиться коллективного иммунитета. Как отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, только у 8-10% привитых от коронавируса не вырабатываются антитела.

Сахалинская область решила установить обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Решение принял региональный Роспотребнадзор. Как отметила глава ведомства Ольга Фунтусова, первостепенно нужно привить людей, находящихся в группе риска по эпидпоказаниям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров при этом заявил, что население республики должно проявить сознательность и привиться от коронавируса. В противном случае он пригрозил жесткими ограничениями.

В Кремле уже высказывали мнение об обязательной вакцинации. Накануне, 16 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока речи об обязательных прививках не идет.

Россиянам, между тем, разрешили посещать Иорданию. Пересечение границы будет возможно, если граждане предъявят отрицательный тест на коронавирус.