В Петербурге арестовали полицейского, инженера и безработного из-за подозрений в поджоге

Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для трех мужчин, подозреваемых в поджоге иномарки. Их арестовали на два месяца. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня на Шлиссельбургском проспекте. Там неизвестные подожгли BMW X5. По предварительным данным, в преступлении замешаны три человека: полицейский, инженер и безработный. В результате был нанесен ущерб чужому имуществу в размере 150 тысяч рублей.

Всех троих отправили под арест до 15 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге под домашний арест отправили мужчину, стрелявшего от скуки в подростка.