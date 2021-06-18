В Петербурге арестовали полицейского, инженера и безработного из-за подозрений в поджоге

В Петербурге арестовали полицейского, инженера и безработного из-за подозрений в поджоге
Троих мужчин отправили в СИЗО до 15 августа. Фото: Pixabay

Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для трех мужчин, подозреваемых в поджоге иномарки. Их арестовали на два месяца. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня на Шлиссельбургском проспекте. Там неизвестные подожгли BMW X5. По предварительным данным, в преступлении замешаны три человека: полицейский, инженер и безработный. В результате был нанесен ущерб чужому имуществу в размере 150 тысяч рублей.

Всех троих отправили под арест до 15 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге под домашний арест отправили мужчину, стрелявшего от скуки в подростка.

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