В Петербурге под домашний арест отправили мужчину, стрелявшего от скуки в подростка

Гражданин использовал надуманный повод.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для мужчины, который стрелял из окна своей квартиры и попал в подростка 2005 года рождения, причинив ему физическую боль. Его отправили под домашний арест на два месяца, о чем сегодня, 17 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось 13 июня 2021 года на улице Купчинской. По предварительным данным, мужчина абсолютно без причины начал стрелять из окна своей квартиры из пневматической винтовки. Им руководили хулиганские побуждения. В какой-то момент он попал в молодого парня, который, к счастью, сильно не пострадал.

Подозреваемого задержали, 15 числа ему предъявили обвинение. Он был не против домашнего ареста и согласился с таким положением дел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приозерске перед судом предстанет мужчина: его обвиняют в убийстве, угоне, краже и не только.