В Приозерске перед судом предстанет мужчина: его обвиняют в убийстве, угоне, краже и не только

Подозреваемый совершил ряд преступлений, за которые ему придется отбывать наказание, если вина будет доказана.

В Ленинградской области перед судом предстанет ранее судимый мужчина, обвиняемый сразу в нескольких преступления. Он может быть причастен к убийству, угону автомобиля, краже с банковского счета, а также в хранении наркотических веществ. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили на сайте СК РФ по региону.

Все случилось 7 ноября 2020 года недалеко от поселка Ягодного. Обвиняемый, находятся в состоянии алкогольного и наркотического обвинения, поссорился со знакомым. Слов для выяснения отношений оказалось мало, поэтому мужчина начал избивать оппонента – из-за полученных травм он скончался. Преступник скрылся с места инцидента на автомобиле погибшего, перед этим украв деньги и банковскую карту. При задержании подозреваемого в легковушке были найдены наркотики – он их незаконно приобрел, хранил и употреблял.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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