Беглов призвал петербуржцев поблагодарить врачей в соцсетях с хештегом #спасибоврачам

Беглов рассказал, что ему приходит много слов благодарности в адрес конкретных врачей, медсестер. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов рассказал, что ему приходит много слов благодарности в адрес конкретных врачей, медсестер. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня, 20 июня, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. С ним петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник посвятил медицинским работникам пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он вновь поблагодарил врачей за работу и выбор самой гуманной и благородной профессии.

«Ваш подвиг в коронавирусный год, противостояние с вирусом за жизнь каждого пациента — уже истории», — заявил глава города.

Беглов поделился скриншотами из личных сообщений со словами благодарности от горожан в адрес сотрудников медучреждений. Он предложил поблагодарить медиков на своих страницах в соцсетях и в комментариях к посту, отметившись хештегом «Спасибо врачам».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литейном появилось граффити в честь медицинских работников. Изображение девушки-медика в красном супергеройском плаще и маске заметили у дома 35.