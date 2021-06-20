На Литейном появилось граффити в честь медицинских работников

На Литейном мосту в Петербурге заметили новой граффити. Изображение посвящено Дню медицинского работника, который празднуют в России в воскресенье, 20 июня.

Изображение девушки-медика в красном супергеройском плаще и маске появилось у дома 35. Рядом нарисовано сердце, а дополняют граффити два хэштега: #пульс_жизни и #спасибо_медикам.

«Спасибо вам, настоящие герои», — написал пользователь в сообществе «ЖКХ СПб» соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поздравил медиков и отметил успехи в борьбе с коронавирусом. Российский лидер уделил особое внимание борьбе с коронавирусом и модернизации отечественного здравоохранения.