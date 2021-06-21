Специалист рассказал, почему вредны сладкие добавки к творогу

Специалист рассказал, почему вредны сладкие добавки к творогу
Эксперт перечислил лучшие дополнения к творогу. Фото: pixabay.com

Если говорить о том, что будет полезнее добавить в творог, то это зелень и болгарский перец.

Об этом сообщил специалист по снижению веса клиники «Борменталь» Павел Исанбаев в беседе с «РИА Новости».

Павел Исанбаев добавил, что добавить в творог можно все, что угодно, однако есть один нюанс. Он связан с высоким содержанием белка, в связи с этим у организма возникает выраженный инсулиновый ответ.

Выходит, что организм усваивает питательные вещества намного быстрее. Таким образом, простые углеводы – варенье, мед, сахар приведут лишь к набору лишнего веса.

Эксперт рассказал, как уменьшить этот инсулиновый ответ. Стоит добавить к белкам жир. Это возможно сделать, если есть творог с содержанием 5% жира.

Еще одним способом может быть употребление свежих овощей перед творогом. Клетчатка тоже снижает инсулиновый ответ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала самое безвредное мороженое.

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