Пока жители Петербурга страдают от аномальной жары, коммунальщики отключают электричество и включают отопление

В Северной столице вот уже четвертый день стоит рекордная жара: горожане не знают, как спасаться от высоких температур. В то же время в некоторых районах коммунальные службы проводят работы по промывке системы отопления, а в других, как считают петербуржцы — из-за погодной аномалии, отключается электричество.

Так, вечером 21 июня жителям Кировского, Московского, Приморского и Калининского районов несколько часов пришлось сидеть без света. Петербуржцы заподозрили, что отключение могло быть связано с неполадками на трансформаторной подстанции на проспекте Гагарина — очевидцы засняли поднимающийся над постройкой дым.

Позже пресс-служба компании «Россети Ленэнерго» подтвердила, что на Гагарина произошло технологическое нарушение на оборудовании, которое сопровождалось задымлением. Кроме того, свет отключали в районе завода ЛОМО, где зафиксировали аналогичную неполадку. Правда, в компании отмечают, что отсутствие электричества в этом случае распространялось только на промзону — жилую застройку обесточивать не пришлось.

Жаловались на отключение света и жители проспекта Ветеранов. «Россети Ленэнерго» такж подтвердили технологическое нарушение в Кировском районе «Фонтанке». Представители организации отметили, что подача электроэнергии была возобновлена в течение одного-двух часов. В Приморском районе, однако, пишут о более чем четырёхчасовом отсутствии электричества.

Комментаторы скептически оценивают работу коммунальных служб:

Часть петербуржцев в то же время считает, что перебои со светом — ответственность самих горожан, которые пользуются электричеством нерационально.