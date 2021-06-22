Врач развеял мифы о вакцинации от COVID-19

Врач развеял мифы о вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Многие россияне опасаются прививаться от коронавируса. Этому способствует распространение в соцсетях слухов и фейков о вакцине и коронавирусе.

Доктор медицинских наук, начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов развеял самые популярные мифы о вакцинации, пишет «Петербургский дневник».

Среди россиян существует мнение, что вакцинация не до конца проверенными препаратами несет смертельную опасность. Вакцина от коронавируса не прошла все испытания, как это было с другими привками.

По словам врача, подобное происходило с вакцинами, которые создавались когда-то от чумы, оспы и полиомиелита. Ни одна из них не прошла полный цикл исследований до момента использования. Однако сейчас медицина обладает более совершенными механизмами создания и проверки вакцины.

Как отмечает Кабанов, после двух этапов вакцинации «Спутником V» у привитых наблюдается четкое увеличение антител. Вакцинированный, как правило, не заболевает, либо болезнь протекает в легкой форме.

Также в Сети появились слухи, что половина пациентов с коронавирусом в Госпиталя для ветеранов войн была вакцинирована и все они болеют в тяжелой форме. Кабанов заявил, что ему хочется провести таким «авторам» экскурсию по реанимации. Он подчеркнул, что среди привитых в медучреждении не было ни одного, кто болел бы с тяжелыми симптомами.

Кроме того, распространяется миф о последствиях вакцинации в виде онкологии или бесплодия. По словам доктора, такой статистики нет ни по антиковидным вакцинам, ни по любым другим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных.

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