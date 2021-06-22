Труп в бытовке, тело в реке под Кингисеппом, мертвая девушка в кустах, пациент под окнами ковид-госпиталя: восемь покойников за два дня обнаружили в Петербурге и Ленобласти

Труп в бытовке, тело в реке под Кингисеппом, мертвая девушка в кустах, пациент под окнами ковид-госпиталя: восемь покойников за два дня обнаружили в Петербурге и Ленобласти
Гражданин Черногории выпал из окна ковидного отделения городской больницы №15 на Авангардной улице. Фото: скриншот Google Maps

За последние два дня на территории Северной столицы и Ленинградской области при обстоятельствах различной степени загадочности были найдены восемь трупов.

Так, вечером 21 июня под окнами больницы №15 на Авангардной улице обнаружили тело 38-летнего пациента из ковид-отделения. По предварительной информации, причиной падения стало ухудшение самочувствия — у мужчины были проблемы с сердцем. В результате инцидента пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сведения о гибели пациента «Фонтанке» подтвердили в петербургском комитете по здравоохранению. Также стало известно, что умерший является гражданином Черногории.

В тот же день на обочине трассы Луга-Оредеж в районе поселка Мерёво на обочине обнаружили труп неизвестной. Женщина числилась в районном отделении МВД как без вести пропавшая — опознал погибшую её дядя. Тело направили в морг для выяснения точной причины гибели.

А в реке Луга под Кингисеппом вчера был найден 50-летний мужчина. По-видимому, он утонул: погибший был в плавках и видимых признаков насильственной смерти правоохранители на его теле не обнаружили.

20 июня в Зеленогорске под Петербургом в бытовке на улице Мира рабочие наткнулись на мумифицированный труп неизвестного. Он лежал на нижней полке двухъярусной кровати. Никаких документов или записок при нем не было, поэтому установить личность и обстоятельства смерти предстоит полицейским.

Утром того же дня в Бокситогорском районе Ленобласти в кустах был найден труп 23-летней девушки. Рядом с ней находился 51-летний мужчина, но он оказался жив. Известно, что оба ранее привлекались к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

А 19 июня бездыханное тело обнаружили на улице Гавриловской в городе Сланцы Ленинградской области. На трупе не выявили признаков насильственной смерти.

В Кудрово 19 июня петербуржец нашел в собственной квартире мертвого знакомого. Тот приехал к приятелю в квартиру на Пражской улице с двумя бутылками спиртного еще 16 июня и попросил пожить два дня. Хозяин разрешил гостю остаться, поскольку сам собирался уезжать. Вернувшись, однако, он обнаружил шокирующую картину.

Утром того же дня возле дома №78 на Софийской улице был обнаружен бездыханный мужчина, который оказался 26-летним гражданином Узбекистана. У него была временная регистрация по московскому адресу, но она закончилась 31 декабря 2020 года. Причины смерти молодого человека выясняют правоохранители.

ленобласть новости СПб обнаружение трупа труп


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп в бытовке, тело в реке под Кингисеппом, мертвая девушка в кустах, ...
Коллапс в метро Петербурга случился из-за пробоя кабеля в тоннеле станции ...
На проспекте Стачек потушили грузовой поезд
Станцию метро «Парнас» закрыли на вход и выход из-за просадки ...
VK Fest перенесли на конец лета из-за ковида
УЕФА разрешил Петербургу отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса
Сотрудник «Диво-острова», которому аттракцион пробил голову, умер ...
Непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке