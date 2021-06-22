Труп в бытовке, тело в реке под Кингисеппом, мертвая девушка в кустах, пациент под окнами ковид-госпиталя: восемь покойников за два дня обнаружили в Петербурге и Ленобласти

За последние два дня на территории Северной столицы и Ленинградской области при обстоятельствах различной степени загадочности были найдены восемь трупов.

Так, вечером 21 июня под окнами больницы №15 на Авангардной улице обнаружили тело 38-летнего пациента из ковид-отделения. По предварительной информации, причиной падения стало ухудшение самочувствия — у мужчины были проблемы с сердцем. В результате инцидента пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сведения о гибели пациента «Фонтанке» подтвердили в петербургском комитете по здравоохранению. Также стало известно, что умерший является гражданином Черногории.

В тот же день на обочине трассы Луга-Оредеж в районе поселка Мерёво на обочине обнаружили труп неизвестной. Женщина числилась в районном отделении МВД как без вести пропавшая — опознал погибшую её дядя. Тело направили в морг для выяснения точной причины гибели.

А в реке Луга под Кингисеппом вчера был найден 50-летний мужчина. По-видимому, он утонул: погибший был в плавках и видимых признаков насильственной смерти правоохранители на его теле не обнаружили.

20 июня в Зеленогорске под Петербургом в бытовке на улице Мира рабочие наткнулись на мумифицированный труп неизвестного. Он лежал на нижней полке двухъярусной кровати. Никаких документов или записок при нем не было, поэтому установить личность и обстоятельства смерти предстоит полицейским.

Утром того же дня в Бокситогорском районе Ленобласти в кустах был найден труп 23-летней девушки. Рядом с ней находился 51-летний мужчина, но он оказался жив. Известно, что оба ранее привлекались к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

А 19 июня бездыханное тело обнаружили на улице Гавриловской в городе Сланцы Ленинградской области. На трупе не выявили признаков насильственной смерти.

В Кудрово 19 июня петербуржец нашел в собственной квартире мертвого знакомого. Тот приехал к приятелю в квартиру на Пражской улице с двумя бутылками спиртного еще 16 июня и попросил пожить два дня. Хозяин разрешил гостю остаться, поскольку сам собирался уезжать. Вернувшись, однако, он обнаружил шокирующую картину.

Утром того же дня возле дома №78 на Софийской улице был обнаружен бездыханный мужчина, который оказался 26-летним гражданином Узбекистана. У него была временная регистрация по московскому адресу, но она закончилась 31 декабря 2020 года. Причины смерти молодого человека выясняют правоохранители.